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Atatürk Köprüsü Restore Edildi

Atatürk Köprüsü Restore Edildi
21.07.2025 15:05
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Muğla'nın Dalaman ilçesindeki tarihi Atatürk Köprüsü, restorasyon çalışmalarının ardından açıldı.

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki tarihi Atatürk Köprüsü restore edildi.

Dalaman Çayı üzerine 91 yıl önce, Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle yaptırılan ve o dönemde Muğla- Antalya arasındaki kara yolu ulaşımını sağlayan tarihi Atatürk Köprüsü'nde iki yıl önce restorasyon ve güçlendirme çalışması başlatıldı.

Dalaman Kaymakamlığının girişimleriyle gerçekleştirilen çalışmalarda, karbon fiber uygulamalı güçlendirme ve restorasyon çalışmaları yapılarak, köprü yeniden kullanıma açıldı.

Atatürk Köprüsü, ağır vasıta araçlarının geçişine kapatılarak, her iki yönüne bilgilendirme levhaları asıldı, yükseklik bariyerleri yerleştirildi.

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, AA muhabirine, yapımına 1934'te başlanan köprüdeki yıpranmalar nedeniyle Karayolları Antalya Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Köprünün önemini anlatan Yakuta, "Restorasyondan sonra köprüyü korumaya aldık. Girişlerine engel konularak ağır vasıtaların köprüden geçişi engellendi, sadece küçük araçlar geçiş yapabiliyor." dedi.

İlçe sakinlerinden Nevzat Doğan da çocukluğunun köprünün olduğu bölgede geçtiğini anlattı.

Köprünün restore edilmesinden mutluluk duyduğunu belirten Doğan, "Çok mutlu oldum, iyi ki gelmişim. Açılmış olması benim şansıma oldu. Yani uzaktan da olsa bir göreyim diye gelmiştim." diye konuştu.

Atatürk Köprüsü

Ege ile Akdeniz'i birbirine bağlayan tarihi Atatürk Köprüsü, Atatürk'ün emri, Başbakan İsmet İnönü'nün Nafia Vekili (Bayındırlık Bakanı) Ali Çetinkaya'ya talimatıyla yaptırıldı.

O dönemde Muğla-Antalya arasındaki kara yolu ulaşımını sağlayan tarihi Atatürk Köprüsünün yapımına 1934 yılında başlandı. Atatürk Köprüsü, 1935'te 170 işçi tarafından 1 yılda Fransız mimarisine uygun olarak, bombeli kemer şeklinde inşa edildi. Dört metre genişliğe, 14 metre yüksekliğine sahip, 3 ayak üzerine kurulan köprü 117 metre uzunluğunda.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atatürk Köprüsü Restore Edildi - Son Dakika

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