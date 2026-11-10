Atatürk, ölümünün 88. yılında Dolmabahçe'de binlerce kişi tarafından anıldı - Son Dakika
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Atatürk, ölümünün 88. yılında Dolmabahçe'de binlerce kişi tarafından anıldı

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Atatürk, ölümünün 88. yılında Dolmabahçe\'de binlerce kişi tarafından anıldı
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Atatürk, ölümünün 88. yıl dönümünde İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı odaklı anmalarla anıldı. Yağmura rağmen binlerce yurttaş Dolmabahçe'ye giderek 9'u 5 geçe saygı duruşunda bulundu ve Atatürk Odası'nı ziyaret etti.

Haber: Berfin BAYSAN/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaşamını yitirişinin 88'inci yıl dönümünde İstanbul genelinde anıldı. Kentteki anmaların odağı ise Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı oldu. Yağmura rağmen binlerce yurttaş Dolmabahçe'ye giderek 9'u 5 geçe saygı duruşunda bulundu, Dolmabahçe'deki Atatürk Odası'nı ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaşamını yitirişinin 88'inci yıl dönümünde İstanbul genelinde anıldı. Beşiktaş Belediyesi'nin Akaretler'deki Atatürkevi Müzesi'nden Dolmabahçe'ye gerçekleştiridiği yürüyüşe çok sayıda yurttaş katıldı. Yağmura rağmen yoğun katılımla gerçekleşen yürüyüşte Atatürk'ün konuşmaları dinletildi, sevdiği bazı türküler çalındı.

Binlerce yurttaş, İstanbul genelinde olduğu gibi hem denizde hem karada saygı duruşunda bulundu. 9'u 5 geçe Dolmabahçe'de de hayat durdu, saygı duruşu gerçekleştirildi. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu oda da gün boyunca binlerce yurttaş tarafından ziyaret edildi.

Kaynak: ANKA
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