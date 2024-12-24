Atatürk Orman Çiftliği'nde İhale Gündemde - Son Dakika
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Atatürk Orman Çiftliği'nde İhale Gündemde

Atatürk Orman Çiftliği\'nde İhale Gündemde

Atatürk Orman Çiftliği'ndeki Atlı Spor Tesisi'nin 10 yıllığına kiraya verilmesi için ihale açıldı.

24.12.2024 13:11
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(ANKARA)- Atatürk Orman Çiftliği'ne ait olan Atlı Spor Tesisi iki yıl sonra yine on yıllığına kiraya verilmesi için ihale açıldı. Ancak 8 Temmuz 2022'deki ilk ilanda yer alan "1. derece  doğal ve tarihi sit alanı içerisinde kalan" ifadesi son ilanda yer almadı.

Atatürk Orman Çiftliği'ne ait olan Atlı Spor Tesisi, 8 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla iki yıl önce kiraya çıkarılmıştı. O tarihteki ilanda bölgenin "1. derecede doğal sit alanı içinde kaldığı" ifadesi yer alırken, 24 Aralık'ta yayınlanan kiralama ilanında bu ifadelere yer verilmedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Yenimahalle Gazi Mahallesi'nde bulunan 45 bin 110,86 metrekare açık alan, 9 bin 55,29 metrekare kapalı alan, 564,21 metrekare lonj ve 17,64 metrekare silo alanı olmak üzere toplam 54 bin 748 metrekarelik taşınmaz kiraya çıkarıldı.

Taşınmaz, atlı spor faaliyeti yürüten kamu yararına çalışan kulüplere atlı spor tesisi olarak on yıllığına kiraya verilecek. Faaliyet konusu spor ve sporla ilgili olan kamu yararına çalışan dernekler veya vergi muafiyeti tanınan vakıflara, atlı spor tesisi olarak kullanılmak üzere 10 yıllığına kiraya verilecek. Kiralamaya ilişkin ihale 6 Ocak 2025 tarihinde açık artırma yöntemiyle yapılacak.  Tesisin tahmini aylık kira bedeli 528 bin 54 lira olarak belirlendi. İhaleye katılacaklardan 1 milyon 900 bin 926 lira geçici teminat alınacak.

İhaleye ilişkin bugün yayımlanan ilanda tesisin "1. Derecede Sit alanı içinde kaldığı" ifadesi yer almıyor.  Tesis, 8 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla yine ihaleye çıkarılmıştı.  O tarihteki duyuruda yine on yıllığına kiraya çıkarılan tesisin ihale ilanında iki yerde "Mülkiyeti Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (AOÇ) ait 1. derece doğal ve tarihi sit alanı içerisinde kalan" ifadesine yer veriliyordu. Son ilanda ise tesisin "1. derecede doğal ve tarihi sit alanı içinde kaldığı" ifadesi yer almıyor. İki ilan arasındaki fark "Atatürk Orman Çiftliği atlı spor tesisleri 1. derece doğal ve tarihi sit alanı olmakta çıkarıldı mı" sorusunu gündeme getirdi.

İki yıl önceki ilanda yine açık artırmayla 21 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak ihalede tahmini aylık kira bedeyi 154 bin lira olarak belirlenmişti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Güncel, Çevre, Spor, Son Dakika

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