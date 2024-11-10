Atatürk, Ortahisar'da Anıldı - Son Dakika
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Atatürk, Ortahisar'da Anıldı

Atatürk, Ortahisar\'da Anıldı

Ortahisar'da Atatürk'ün 86. yıl dönümünde sonsuzluk koreografisi ile anıldı.

10.11.2024 17:20
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ORTAHİSAR Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve belediye çalışanları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 86'ncı yıldönümünde sonsuzluk koreografisiyle andı. Başkan Kaya, "Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak hepimizin vefa borcu ve O'nu anlamak hepimizin yurtseverlik görevidir" dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve belediye çalışanları, matemi simgeleyen siyah kıyafetler eşliğinde, Büyük Önder Atatürk'ün hayatını kaybettiği 10 Kasım tarihinde bedenleriyle 'sonsuzluk' işareti yaparak Ulu Önder'in ölümsüzlüğünü gösterdiler. Türk milletinin gönlündeki Atatürk sevgisinin hiçbir zaman yok olmayacağını simgeleyen koreografi, drone ile havadan görüntülendi.

'MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü ANMAK HEPİMİZİN VEFA BORCUDUR'

Koreografiye katılan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Türk milletinin Mustafa Kemal Atatürk'e vefa borcu olduğunun altını çizerek, "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 86'ncı ölüm yıldönümünde Büyük Önderimizi rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyoruz. Bugün bu topraklarda hür bağımsız insanlar olarak yaşıyorsak bunu Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun mücadele arkadaşlarına borçluyuz. Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak hepimizin vefa borcu ve O'nu anlamak hepimizin yurtseverlik görevi. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk demek tam bağımsız Türkiye demektir, kadın erkek eşitliği demektir, çalışmak üretmek müreffeh bir Türkiye olmak demektir. Mustafa Kemal Atatürk demek; yurtta barış dünyada barış demektir" şeklinde konuştu.

Haber-Kamera: Efnan Demireren - TRABZON,

Kaynak: DHA

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