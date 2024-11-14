Atatürk Parkı'nda Kartpostallık Sonbahar Manzarası - Son Dakika
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Atatürk Parkı'nda Kartpostallık Sonbahar Manzarası

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Adana'nın Kozan ilçesindeki tarihi Roma Köprüsü ve un değirmeni, sonbaharın gelmesiyle birlikte sararan yapraklarla birlikte kartpostallık bir görüntü sundu. Yerel yöneticiler, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerine vurgu yaptı.

14.11.2024 09:33  Güncelleme: 09:43
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Tarihi Roma Köprüsü'nün bulunduğu Atatürk Parkı'nda kartpostallık sonbahar manzarası

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde tarihi Roma Köprüsü ve un değirmeninin bulunduğu Atatürk Parkında sararan ve kızaran ağaç yaprakları kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte Kozan'da ağaçların sararan ve kızaran yaprakları renk cümbüşü oluşturdu. Atatürk parkında görsel şölen sunan doğal manzara kendine hayran bıraktı.

Mustafa Baş, ortaya çıkan sonbahar güzelliğiyle geziye doyamadıklarını ifade etti.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, ilçede bulunan; tarihi Anavarza Antik Kenti, Kozan Kalesi, konaklar ve Kozan Barajı'nın doğa, tarih turu imkanı sunduğunu ifade ederek ilçenin her mevsim ayrı bir güzelliği olduğuna vurgu yaptı. Atlı, doğa tutkunlarını ilçede ağırlamaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Atatürk Parkı\'nda Kartpostallık Sonbahar Manzarası
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Atatürk Parkı'nda Kartpostallık Sonbahar Manzarası - Son Dakika

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