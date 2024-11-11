Atatürk Prizren'de Anıldı - Son Dakika
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Atatürk Prizren'de Anıldı

Atatürk Prizren\'de Anıldı

Atatürk, Prizren'de düzenlenen törenle ebediyete intikalinin 86. yılında anıldı.

11.11.2024 00:16
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında, Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde törenlerle anıldı.

Filizler Atatürkçü Türk Kültür Sanat Derneğince Prizren'in tarihi Lumbardhi Sineması'nda düzenlenen törene, Kosova Demokratik Türk Partisi Milletvekilleri Fidan Brina Jılta ile Enis Kervan, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Zafer Sağlam'ın yanı sıra davetliler katıldı.

Tören, saygı duruşu ve iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Dernek üyeleri tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküler seslendirildi, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Öte yandan, faaliyetlerini 1951'den beri aralıksız Prizren'de sürdüren Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği, Kosova Türk Yazarlar Derneği ve Zübeyde Hanım Kosova Türk Kadınlar Derneği işbirliğinde Atatürk'ü anma etkinliği düzenledi.

Etkinlikte, Atatürk'e ithaf edilen şiirler okundu, Atatürk'ün sevdiği şarkılar davetliler tarafından hep bir ağızdan söylendi.

Etkinliklerde yapılan konuşmalarda, Kosova ve Balkan Türklerinin uzun yıllardır her 10 Kasım'da Atatürk'ü çeşitli etkinliklerle andığı vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atatürk Prizren'de Anıldı - Son Dakika

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