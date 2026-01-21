Çankaya Atatürk Sanat Merkezi, Kamu Kurumlarının Sanatsal Etkinliklerine Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
Çankaya Atatürk Sanat Merkezi, Kamu Kurumlarının Sanatsal Etkinliklerine Ev Sahipliği Yapacak

21.01.2026 11:02  Güncelleme: 12:16
Çankaya Belediyesi tarafından açılan Atatürk Sanat Merkezi, modern mimarisi ve teknik altyapısıyla Ankara'nın kültür-sanat yaşamına önemli katkılarda bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan iş birliğiyle, ASM sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapacak.

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi tarafından hizmete açılan Atatürk Sanat Merkezi (ASM), çağdaş mimarisi, teknik altyapısı ve çok amaçlı salonlarıyla kentin önemli kültür-sanat mekanları arasında yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında ASM sahneleri, kamu kurumlarının sanatsal etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor.

Çankaya Belediyesi'nin kente kazandırdığı Atatürk Sanat Merkezi (ASM), çağdaş mimarisi ve donanımlı sahne altyapısıyla Ankara'nın kültür-sanat yaşamına önemli katkılar sunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan iş birliği protokolü doğrultusunda ASM, kamu kurumlarının sanatsal etkinlikleri için de kapılarını açtı. İmzalanan protokol ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, sanatsal faaliyetlerini Atatürk Sanat Merkezi'ne de taşıdı.

Mavi Salon ve Kırmızı Salon olmak üzere farklı kapasite ve teknik donanıma sahip salonları bulunan Atatürk Sanat Merkezi; tiyatro, opera, bale, modern dans, konser ve sahne sanatlarının tüm disiplinlerine uygun modern ışık, ses ve sahne sistemleriyle dikkat çekiyor. Sahip olduğu teknik altyapı ve çok amaçlı kullanım olanaklarıyla ASM, ulusal ve kurumsal sanat üretimlerinin Ankara'daki önemli adreslerinden biri olmayı hedefliyor.

Atatürk Sanat Merkezi'nin ocak ayının son haftasında öne çıkan etkinlikler ise şöyle:

-24 Ocak – Harika Şeyler Saat: 20.00 Mavi Salon (Talimhane Tiyatrosu)

-27 Ocak – Fındıkkıran Saat: 18.00 Kırmızı Salon (İBB Şehir Tiyatroları)

-28 Ocak – Ambivalans Saat: 18.00 Kırmızı Salon (Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu)

-31 Ocak – Şakşakçılar Tiyatro Oyunu Saat: 20.00 Kırmızı Salon (TiyatrOPS)

Kaynak: ANKA

