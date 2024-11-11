Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir'e Rekor Ziyaret - Son Dakika
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Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir'e Rekor Ziyaret

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10 Kasım'da Anıtkabir'i 1 milyon 92 bin 365 kişi ziyaret etti, en yoğun katılım kaydedildi.

11.11.2024 14:52
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(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86. yıl dönümünde 1 milyon 92 bin 365 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, sonsuzluğa uğurlanışının 86'ncı yılında ziyaretçi akınına uğradı. Sabah saatlerinde devlet erkanının katıldığı resmi törenin ardından Anıtkabir, yurttaşların ziyaretine açıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, 1 milyon 92 bin 365 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti. Bu sayı bugüne kadar 10 Kasım tarihlerinde Anıtkabir'e yapılan en yoğun ziyaret olarak kayıtlara geçti. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86'ncı yılında bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" denildi.

Anıtkabir Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre; bu yıl ocak ayında 229 bin 426, şubatta 226 bin 403, martta 223 bin 689, nisanda 513 bin 605, mayısta 577 bin 623, haziranda 345 bin 753, temmuzda 388 bin 418, ağustosta 728 bin 761, eylülde 386 bin 751, ekim ayında ise 1 milyon 146 bin 77 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir'e Rekor Ziyaret - Son Dakika

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