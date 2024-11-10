Atatürk'ü Anma Mesajı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86'ncı yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum. Türkiye'nin bağımsız çizgisini ve ilkeli duruşunu temsil eden dış politika vizyonumuzu sürdürüyor, atalarımızdan bizlere miras kalan milli mücadele ruhuyla çalışmamıza devam ediyoruz."