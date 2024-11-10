Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası Seferihisar'da Düzenlendi

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(İZMİR)- Seferihisar Belediyesi, Atatürk'ün ölümünün 86. yılı dolayısıyla 10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası düzenledi. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Atamıza saygımızı bu anlamlı etkinlikle ifade etmekten gurur duyuyoruz. Katılan tüm sporcuları tebrik ediyorum" dedi.

Seferihisar Belediyesi, Sığacık Sosyal Tesis'inde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası düzenledi. Seferihisar ve İzmir'den turnuvaya katılan çocuklar 4 tur boyunca kıyasıya yarıştı. Hamleler Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk anısına yapıldı. Seferiçınar'ın 70 yaşındaki üyesi Tahsin Yaygın da turnuvaya katılırken, satrancı Seferiçınar Yaş Alma Merkezi'nde öğrendiğini ve turnuvalar oldukça katılmaya devam edeceğini belirtti. Çocuklar maçtayken aileleri de Sığacık Sosyal Tesis'in keyfini çıkardı.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Satranç, yalnızca bir spor değil, aynı zamanda stratejik düşünceyi geliştiren önemli bir eğitim aracı. Hem yaz hem kış okullarımızda satrancı her zaman derslerimiz arasında tutuyoruz. Atamıza saygımızı bu anlamlı etkinlikle ifade etmekten gurur duyuyoruz. Katılan tüm sporcuları tebrik ediyorum" diye konuştu.

Turnuva sonunda tüm çocuklara 10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası madalyaları dağıtılırken birincilik kupasını 4 maçta 4 puan alarak Yiğit Yılmaz, ikincilik kupasını 4 maçta 3.5 puan alan Ceylin Öncü ve üçüncülük kupasını da 4 maçta 3 puan almayı başaran Emre Gül kazandı.