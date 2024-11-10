TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 86'ncı ölüm yıldönümü nedeniyle vatandaşlar Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na törene katılmak için erken saatlerde geldi. Saatler 09.05'i gösterdiğinde Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nda hayat durdu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından ellerinde Türk bayraklarıyla Dolmabahçe Sarayı'na gelenler içeri girmek için uzun sıra dışarıda bekledi. 7'den 70'e yağmura aldırış etmeyen yüzlerce kişi metrelerce uzayan kuyrukta bekledi. Ata'nın hayata gözlerini yumduğu odaya girenler saygı duruşunda bulunup yatağa çiçek bıraktı.
Son Dakika › Güncel › Atatürk'ün 86. Yılı Anıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?