Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 105. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 105. Yılı Kutlandı

Keçiören Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105'inci yılı dolayısıyla müzikal söyleşi programı düzenledi. Programda sergi, konser ve söyleşi ile Atatürk'ün milli mücadeledeki önemi vurgulandı.

28.12.2024 17:42  Güncelleme: 17:58
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(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105'inci yılı şerefine Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda müzikal söyleşi programı düzenledi.

Keçiören'de Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105'inci yılı etkinliklerle kutlandı. Program, Milli Mücadele döneminde Atatürk'ün Ankara'ya gelişini anlatan fotoğrafların yer aldığı sergi ile açıldı. Fotoğraf sergisini gezen sanatseverlere çello ve keman konçertosu eşlik etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, Seymen ekibinin gösterisi ile devam etti.

Kurtuluş Savaşı'na yönelik araştırmalarıyla tanınan tarihçi ve yazar Dr. Selim Erdoğan'ın sunumu ile gerçekleşen "Kızılca Gün ve Sonrası" adlı müzikal söyleşiye; söz ve sazlarıyla Kubilay Dökmetaş, Ümit Bekizağa, Gürbüz Gözüm ve Canan Kara eşlik etti.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın ev sahipliğinde düzenlenen söyleşiye Mareşal Fevzi Çakmak'ın torunu Doç. Dr. Fatma Nur Çakmak, PM üyesi Saniye Barut, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Keçiören Belediyesi Başkan Vekili Tolga Turgut, Başkan Yardımcıları Serkan Bedirhanoğlu, Emir Can Tunç, Selçuk Karadağ, Keçiören CHP Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç, Keçiören İlçe Kadın Kolları Başkanı Firdevs Soy, Pursaklar İlçe Başkanı Hüseyin Benek ve muhtarlar katıldı.

Katılımcılara "Nutuk" hediye edildi

Ankara'nın 3000 yıllık geçmişinin, Ahi ve Seymen geleneğinin ve Türk milliyetçiliğinin gelişiminin anlatıldığı söyleşide Atatürk'ün sevdiği türküler de katılımcılara müzik ziyafeti yaşattı. Program sonrasında vatandaşlara, Keçiören Belediyesi tarafından özel olarak hazırlanan her yaş grubuna uygun "Nutuk" eserinden oluşan dörtlü kitap seti ile Milli Mücadele dönemine ait kitaplar hediye edildi.

"Ankara'ya geliş hikayesi basit bir hikaye değildir"

Keçiörenlilere, "Sarı saçlı, mavi gözlü Atatürk'ümüzün yılmaz bekçileri" diye seslenerek sözlerine başlayan Başkan Özarslan, "Atatürk'ümüzün Ankara'ya gelişini büyük bir onur ve gururla anıyoruz. Ankara'ya geliş hikayesi basit bir hikaye değil, Hoca Ahmet Yesevi ve Anadolu erenleriyle yurt edinmemizi sağlayan atalarımızın o dönemde nasıl Anadolu'yu bizlere bıraktığının hikayesidir. Biz bunun bilincindeyiz ve bize emanet edilen bu vatana ilim ve bilim yuvası olması adına her daim hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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