Atatürk'ün Aydın'a Gelişinin 95'inci Yılı, Efeler'de Sergi ve Panelle Taçlandırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Atatürk'ün Aydın'a Gelişinin 95'inci Yılı, Efeler'de Sergi ve Panelle Taçlandırıldı

03.02.2026 16:29  Güncelleme: 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen 'Atatürk ve Aydın' sergi ve paneli, Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 95'inci yıl dönümünü kutlamak amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, Atatürk'ün Aydın'daki etkisi ve Cumhuriyetin temel değerlerinin önemi vurgulandı.

(AYDIN) - Efeler Belediyesi tarafından Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 95'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Atatürk ve Aydın" sergi ve paneli, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in öncülüğünde düzenlenen "Atatürk ve Aydın" isimli programa Batı Anadolu Kuva-yı Milliye Araştırma Merkezi, ADD Aydın Şubesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarih Bölümü, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Aydın Şubesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Aydın Şubesi katkı sundu.

Etkinlikte konuşan Yetişkin, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın ziyaretlerinin tarihsel önemine dikkati çekerek, bu buluşmaların sadece bir ziyaret değil, Cumhuriyetin temel değerlerinin Anadolu'da kök salmasının simgesi olduğunu belirtti. Yetişkin, "Atatürk'ün Aydın'a gelişi, bu topraklara çağdaşlaşma ruhunu taşımıştır. Efeler Belediyesi olarak bu kıymetli mirası yaşatmayı, genç kuşaklara aktarmayı ve Cumhuriyet bilincini güçlendirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Aydın'ın tarihsel belleğine ışık tutan sergi ve panelin büyük ilgi gördüğünü belirten Yetişkin, kültürel ve akademik nitelikli etkinliklere önümüzdeki süreçte de devam edeceklerini vurguladı.

Programda panelin oturum başkanı Dr. Öğretim Üyesi Günver Güneş "Atatürk'ün Aydın Seyahatleri", Dr. Öğretim Görevlisi Coşkun Türkan "Atatürk'ün Yurt Seyahatleri ve Türk Devrimine Etkileri" ve Dr. Tolga Öztürk ise "Gençliğin Gözüyle Atatürk ve Aydın" başlıklı sunumlarıyla katılımcılara tarihsel ve toplumsal bir perspektif sundu.

Etkinlik kapsamında açılan sergide, Atatürk'ün Aydın ziyaretlerine ilişkin fotoğraflar ve arşiv belgeleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: ANKA

Etkinlik, Kültür, Güncel, Efeler, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Aydın'a Gelişinin 95'inci Yılı, Efeler'de Sergi ve Panelle Taçlandırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motosikletle gelip kokoreç dükkanına kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı Motosikletle gelip kokoreç dükkanına kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı
20 yıl sonra bir ilk Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü 20 yıl sonra bir ilk! Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü
Trump’tan Epstein’ın adası iddialarına en net yanıt: Yakınında dahi bulunmadım Trump'tan Epstein'ın adası iddialarına en net yanıt: Yakınında dahi bulunmadım
Güney Afrika’da 3 çocuk, anneleri evde yokken uğradıkları palalı saldırıda hayatını kaybetti Güney Afrika'da 3 çocuk, anneleri evde yokken uğradıkları palalı saldırıda hayatını kaybetti
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma’nın ismi de yer aldı Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı
Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti

18:23
Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu
Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu
18:02
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
18:01
Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmeyen Kante’den olay hamle
Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle
17:24
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ’’Beni affedin’’ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ''Beni affedin'' yazmış
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 19:01:50. #7.11#
SON DAKİKA: Atatürk'ün Aydın'a Gelişinin 95'inci Yılı, Efeler'de Sergi ve Panelle Taçlandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.