Atatürk'ün Aydın'a Gelişinin 95'inci Yılı, Efeler'de Sergi ve Panelle Taçlandırıldı

(AYDIN) - Efeler Belediyesi tarafından Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 95'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Atatürk ve Aydın" sergi ve paneli, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in öncülüğünde düzenlenen "Atatürk ve Aydın" isimli programa Batı Anadolu Kuva-yı Milliye Araştırma Merkezi, ADD Aydın Şubesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarih Bölümü, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Aydın Şubesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Aydın Şubesi katkı sundu.

Etkinlikte konuşan Yetişkin, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın ziyaretlerinin tarihsel önemine dikkati çekerek, bu buluşmaların sadece bir ziyaret değil, Cumhuriyetin temel değerlerinin Anadolu'da kök salmasının simgesi olduğunu belirtti. Yetişkin, "Atatürk'ün Aydın'a gelişi, bu topraklara çağdaşlaşma ruhunu taşımıştır. Efeler Belediyesi olarak bu kıymetli mirası yaşatmayı, genç kuşaklara aktarmayı ve Cumhuriyet bilincini güçlendirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Aydın'ın tarihsel belleğine ışık tutan sergi ve panelin büyük ilgi gördüğünü belirten Yetişkin, kültürel ve akademik nitelikli etkinliklere önümüzdeki süreçte de devam edeceklerini vurguladı.

Programda panelin oturum başkanı Dr. Öğretim Üyesi Günver Güneş "Atatürk'ün Aydın Seyahatleri", Dr. Öğretim Görevlisi Coşkun Türkan "Atatürk'ün Yurt Seyahatleri ve Türk Devrimine Etkileri" ve Dr. Tolga Öztürk ise "Gençliğin Gözüyle Atatürk ve Aydın" başlıklı sunumlarıyla katılımcılara tarihsel ve toplumsal bir perspektif sundu.

Etkinlik kapsamında açılan sergide, Atatürk'ün Aydın ziyaretlerine ilişkin fotoğraflar ve arşiv belgeleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.