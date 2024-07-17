Atatürk'ün Bolu'ya Gelişinin 90. Yılı Coşkuyla Kutlandı

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Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 90'ıncı yılı coşkuyla kutlandı

BOLU - 17 Temmuz'da Atatürk'ün Bolu'ya Gelişinin 90. Yıl dönümünde Bolu Belediyesi'nin düzenlediği Pinhani konserinde binlerce Bolulu doyasıya eğlendi.

17 Temmuz 1934 yılında Bolu'yu ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bolu'ya Gelişinin bu yıl 90'ıncı yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Bolu'nun tarihi günlerinden biri olan 17 Temmuz'da, Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 90'ıncı yıl dönümünü Pinhani konseri ile düzenlendi. Sevilen sanatçı grubu Pinhani, Belediye önünde gerçekleşen konserde binlerce kişiyle buluştu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan tarafından Pinhani grubuna çiçek takdim edildi. Düzenlenen konserde binlerce genç, doyasıya eğlendi.