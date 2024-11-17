Atatürk'ün Elazığ'a Gelişinin 87'nci Yılı Kutlandı

1) ATATÜRK'ÜN ELAZIĞ'A GELİŞİNİN 87'NCİ YILI KUTLANDI
MUSTAFA Kemal Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 87'nci yıl dönümü için tören düzenlendi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 87'nci yıl dönümü için eski Öğretmenevi önünde tören düzenlendi. Törene Elazığ Vali Yardımcısı Oltan Bayraktar, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, kurum müdürleri, askeri erkan, gaziler ve öğrenciler katıldı. Törende protokol, Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
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