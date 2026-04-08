Atatürk'ün Foça'ya Gelişinin 92'nci Yılı Yürüyüşle Anılacak

Foça'da, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 92'nci yıl dönümü, anlamlı bir etkinlikle anılacak. Foça Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Foça Şubesi iş birliğinde düzenlenen "Atatürk'ün Foça'ya Gelişinin 92. Yıl Dönümü Anma Yürüyüşü", 9 Nisan 2026 Perşembe günü (yarın) saat 12.00'de gerçekleştirilecek.

Karşıyaka Belediye Bandosu eşliğinde yapılacak yürüyüş, Celile Hanım Köşkü önünden başlayarak Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'nda sona erecek. Foçalıların yoğun katılım göstermesi beklenen etkinlikte, Atatürk'e olan bağlılık ve minnet bir kez daha güçlü şekilde ifade edilecek.

Foça Belediyesi, tüm yurttaşları bu anlamlı yürüyüşe katılmaya davet etti.