Atatürk'ün Havza'ya Gelişi 107. Yıldönümü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Atatürk'ün Havza'ya Gelişi 107. Yıldönümü Kutlandı

Atatürk\'ün Havza\'ya Gelişi 107. Yıldönümü Kutlandı
25.05.2026 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza'da Atatürk'ün 1919'daki gelişinin 107. yılı, anma töreni ile kutlandı; festival iptal edildi.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da çıktığı Samsun'dan sonra ikinci durağı olan Havza'ya gelişinin 107'inci yıl dönümü kutlandı.

12 Mayıs tarihinde Hacı Osman Dersinin taşması sonucu ilçe yaşanan sel nedeniyle, bu yıl kutlanacak olan 31.'inci 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivalinin iptal edildiği ilçede Mehmetçik Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törende Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Garnizon Komutan vekili Piyade Üsteğmen Adem Gökguş ve Havza Belediye Başkanı Murat İkiz tarafından Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, yaptığı konuşmad, Türk Milletinin tarihi boyunca zorlu süreçlerden geçtiğini ve bu süreçlerinden her zaman başarı ile çıktığını 19 Mayıs tarihinde milletin kendi istikbalini kurtarmak için kendi azim ve kararlılığını ortaya koyduğu Türk İstiklal Harbinin en önemli tarihi olduğunu belirterek,

" Gazi Mustafa Atatürk 25 Mayıs 1919'günü Havza'ya gelmiştir. 18 gün Havza'da kalan Atatürk rahatsız olarak geldiği Havza'da şifalı kaplıcalarında sağılığına kavuşmuştur. Kurtuluş Savaşı hazırlıkları Havza'da başlamıştır." diye konuştu.

Törende konuşan Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık meşalesini yakmak üzere Havza'mıza gelişinin 107'inci yıl dönümünü kutlamanın onurunu yaşadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"25 Mayıs, yalnızca bir tarih değil; milletimizin kaderinin değişmeye başladığı, umudun yeniden filizlendiği çok anlamlı bir gündür. Mustafa Kemal Atatürk 25 Mayıs 1919'da Havza'ya gelerek 18 gün kalır. Kaldığı sürede Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı ve Cumhuriyet'in temelleri Havza'da atılmıştır. Atalarımız Atatürk'e sahip çıkmışlar, onu bağrına basmışlar. 18 gün boyunca Havza'da, Havza'ya kaldığı sürede Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı ve Cumhuriyet'in temelleri Havza'da atılmıştır.Biz Havzalılar olarak atalarımız ile ne kadar guru duysak azdır."

Kutlama programının iptal edildiği tören okunan şiirin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Havza'ya Gelişi 107. Yıldönümü Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’na eski kurmaylarından çok sert tepki: Acizsiniz, atanmışsınız Kılıçdaroğlu'na eski kurmaylarından çok sert tepki: Acizsiniz, atanmışsınız
“Geliyor Kılıçdaroğlu“ şarkısını yapan Onur Akın, tarafını belli etti "Geliyor Kılıçdaroğlu" şarkısını yapan Onur Akın, tarafını belli etti
Kılıçdaroğlu cephesinden “Bu akşam genel merkezde olacak“ iddiasına yalanlama Kılıçdaroğlu cephesinden "Bu akşam genel merkezde olacak" iddiasına yalanlama
Özgür Özel polis TOMA’sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık Özgür Özel polis TOMA'sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık
CHP Genel Merkezi’ne giren Kılıçdaroğlu’nun ekibi çikolata dağıttı CHP Genel Merkezi'ne giren Kılıçdaroğlu'nun ekibi çikolata dağıttı
Dünya Kupası’na yetişecek mi İşte Kerem Aktürkoğlu’nun sahalardan uzak kalacağı süre Dünya Kupası'na yetişecek mi? İşte Kerem Aktürkoğlu'nun sahalardan uzak kalacağı süre

14:04
Dursun Özbek’ten “Icardi’yi bize verme şansınız var mı“sorusuna güldüren yanıt
Dursun Özbek'ten "Icardi’yi bize verme şansınız var mı?"sorusuna güldüren yanıt
13:35
AK Parti’den CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
13:05
Icardi için yolun sonu Okan Buruk’un raporu ortaya çıktı
Icardi için yolun sonu! Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı
12:39
Gazze’deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti
Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti
12:38
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya’dan ilk görüntü Karar jet hızında çıktı
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı
12:35
CHP’de kritik zirve Özgür Özel, Meclis’te MYK’yı topluyor
CHP’de kritik zirve! Özgür Özel, Meclis'te MYK’yı topluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 14:30:01. #7.12#
SON DAKİKA: Atatürk'ün Havza'ya Gelişi 107. Yıldönümü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.