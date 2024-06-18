Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri 25. kez düzenlenecek - Son Dakika
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Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri 25. kez düzenlenecek

Ardahan'ın Damal ilçesinde her yıl düzenlenen 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri'nin 25'incisi 29-30 Haziran'da gerçekleştirilecek. Şenlikler kapsamında, Atatürk silüetinin daha rahat izlenebilmesi için çalışmalar yapıldığı belirtildi. Şenlikler, Şenlik Alanı ve Atatürk Seyir Alanı'nda gerçekleşecek ve katılımcılara unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.

18.06.2024 15:05
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Ardahan'ın Damal ilçesinde, Karadağlar'ın eteğine, yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüetinin tanıtımı amacıyla her yıl düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri"nin 25'incisi 29-30 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt, yaptığı yazılı açıklamada, şenlikler için hazırlıklara başladıklarını belirtti.

İlçeye geleceklerin Atatürk silüetini çok daha rahat ve keyifle izleyebilmeleri için bazı çalışmalar yaptıklarını ifade eden Çamlıyurt, şunları kaydetti:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da amacımız, şenliklerimize katılan herkesin etkinliklerimizi keyifle izlemesini sağlamaktır. Şenliklerimiz, 29 Haziran'da Şenlik Alanı'nda, 30 Haziran'da ise ilk kez Atatürk Seyir Alanı'nda gerçekleşecektir. Bu doğrultuda, önemli çalışmalar gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Özellikle altyapıya yaptığımız stratejik yatırımlar sayesinde, o gün etkinliklerimize gelen herkesin mutlu bir şekilde ayrılmasını hedefliyoruz. Bu kararlılıkla, şenliklerimizin katılımcılarımıza unutulmaz anlar yaşatacağına inanıyoruz."

Çamlıyurt, silüeti izlemeye çok sayıda insanın gelmesini beklediklerini vurguladı.

Damal'da oluşan Atatürk silüeti

Atatürk silüeti, 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Erdoğan Kumru'nun 1975'de çektiği silüet fotoğrafını Genelkurmay Başkanlığına gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu.

Karadağlar'ın eteğinde özellikle haziranda başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatlerinde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu, 1995'ten itibaren her yıl temmuz ve haziran aylarında düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" ile kutlanıyor.

Kaynak: AA

Karadağlar, Ardahan, Damal, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri 25. kez düzenlenecek - Son Dakika

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