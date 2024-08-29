Atatürk'ün Kastamonu'nun Devrekani ilçesine gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.
Kaymakam Hüseyin Çamkerten ve Belediye Başkanı Engin Altıkulaç tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.
Ardından Atatürk'ün ilçede konakladığı ev ziyaret edildi.
Yağışlı hava dolayısıyla spor salonunda devam eden programda, halk oyunları gösterisi sunuldu, Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.
Son Dakika › Güncel › Atatürk'ün Kastamonu'ya Gelişinin 99. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
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