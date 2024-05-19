Atatürk'ün Mercedes Makam Aracı Giresun'da Sergilendi

(GİRESUN) - Atatürk'ün Mercedes marka makam aracı, 19 Mayıs kutlamaları kapsamında bugün Giresun Atatürk Meydanı'nda sergilendi.
Giresun'daki 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Atatürk Meydanı belediye binası önünde sergilenen Atatürk'ün 55 TC 008 plakalı aracı, Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamındaki kortej yürüyüşünde kortejin önünde yer aldı. Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse de Atatürk Meydanı'ndaki aracın direksiyonuna geçti.
Üstü açılıp kapanabilen antika modifiyeli üstü açık 4 silindirli siyah renkli otomobilin içinde Atatürk ve yaverinin balmumu heykeli bulunuyor.
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