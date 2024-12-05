Atatürk'ün Mirası ve Kadın Hakları Etkinliği - Son Dakika
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Atatürk'ün Mirası ve Kadın Hakları Etkinliği

Atatürk\'ün Mirası ve Kadın Hakları Etkinliği

İBB, kadınlara seçme ve seçilme hakkının 90. yılını etkinlikte kutladı, İmamoğlu önemli mesajlar verdi.

05.12.2024 18:46
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Vakfınca, "Atatürk'ün Mirasını Anlamak ve Geleceğe Taşımak" etkinliği düzenlendi.

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 90. yıl dönümü dolayısıyla Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda düzenlen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin zor şartlarda kurulduğunu, gençlerin çoğunun cephelerde hayatlarını kaybettiğini söyledi.

Atatürk'ün gençleri sevdiğini, onlara güvendiğini dile getiren İmamoğlu, "Bugün bizim de sizlerin açıkçası çok başarılı olacağınıza ve başarabileceğinize, her birinizin gurur dolu bir yaşama ulaşabileceğine yüksek inancımız var. Bugün 90. yılını kutladığımız kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının çok önemli bir tarih notu olduğunu lütfen unutmayın." dedi.

Atatürk'ün kendisini toplumuna, insanlarına adamış bir lider olduğuna dikkati çeken İmamoğlu, bu nedenle bu topraklarda doğan herkesin Atatürk'e minnet duyması gerektiğini ifade etti.

"Bugün kadınların seçme ve seçilme hakkını tartışmak bile abestir." diyen İmamoğlu, 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkının, tüm dünyada önemli bir gündem maddesi olduğunu, Türkiye'nin bu konuda çok ilerici bir adımı, dünyanın birçok ülkesinden önce attığını dile getirdi.

İmamoğlu, "Kendinize lütfen güvenin. Başta sevgili genç hanımefendiler, kendinize çok güvenin. İşinizin en iyisini yapın. Yolunuz açık olsun. Bu şehrin, bu ülkenin sizler, meclis üyeleri, belediye başkanları, milletvekilleri, bakanları, başbakanları, cumhurbaşkanları olun." dedi.

Etkinlikte, tiyatro sanatçısı Hümay Güldağ, TBMM'de ilk konuşmayı yapan kadın milletvekili Nakiye Elgün'ün konuşmasını canlandırdı.

Ekrem İmamoğlu, daha sonra Florya'daki İstanbul Planlama Ajansı Kampüsü'nde düzenlenen, Genç Cumhuriyetin Kıvılcımları kitabının tanıtıldığı Kıvılcım Zirvesi Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Burada da konuşan İmamoğlu, Cumhuriyetin, geriye bakıldığında bugünün şartlarında, tasavvur edilemeyecek zor koşullar altında kurulduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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