Atatürk\'ün Osmaniye\'ye Gelişi Kutlandı

Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 100. yıl dönümü törenlerle kutlandı.
Tren garındaki tören, Atatürk'ün fotoğrafını taşıyan yöresel kıyafetli öğrencilerin Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan tarafından karşılanmasıyla başladı.
Karşılamanın ardından izci grubunun taşıdığı Türk bayrağı, Vali Yardımcısı Erdoğan'a teslim edildi.
Halk oyunları gösterisinin ardından protokol üyeleriyle vatandaşlar, Garnizon Komutanlığı bandosu eşliğinde Devlet Bahçeli Meydanı'na yürüdü.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene Belediye Başkanı İbrahim Çenet, askeri ve mülki erkan ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. ???????
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