Atatürk\'ün Silifke\'ye Gelişi İçin Tören

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Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Silifke'ye gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Anıt Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ve Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Turgut, törendeki konuşmasında, Atatürk'ü saygı ve minnetle andığını belirterek, "Atatürk'ün kurup bize emanet ettiği Cumhuriyet'i koruyup kollamak ve ilelebet yaşatmak en önemli görevimizdir." dedi.

Şiir okunan programda halk oyunları ekibi gösteri sundu.