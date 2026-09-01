Atatürk'ün Suşehri'ne Gelişinin 107. Yılı: Kaymakam ve Belediye Başkanı Anıta Çelenk Sundu - Son Dakika
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Atatürk'ün Suşehri'ne Gelişinin 107. Yılı: Kaymakam ve Belediye Başkanı Anıta Çelenk Sundu

Atatürk\'ün Suşehri\'ne Gelişinin 107. Yılı: Kaymakam ve Belediye Başkanı Anıta Çelenk Sundu
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçeye gelişinin 107. yıl dönümü törenle kutlandı. Hükümet Konağı önündeki törende Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız ve Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Başkan Kayaoğlu, Atatürk'ün ziyaretinin Suşehri tarihinde bir şeref sayfası olduğunu ve halkın Milli Mücadele'ye verdiği desteği Atatürk'ün yakından gördüğünü belirtti.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'ın Suşehri ilçesine gelişinin 107. yıl dönümü törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız ve Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Kayaoğlu, Atatürk'ün ziyaretinin Suşehri tarihinde bir şeref sayfası olarak yer aldığını söyledi.

Suşehri halkının Milli Mücadele'ye verdiği desteği Atatürk'ün yakından gördüğünü belirten Kayaoğlu, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün Suşehri'ne verdiği değeri anlatan ve bizleri bugün dahi gururlandıran 'Reis-i Cumhur olmasaydım, Yalova'da ya da Suşehri'nde belediye reisi olmak isterdim' sözü bizleri gururlandırmaktadır. Bugün bu sözün söylendiği Suşehri'nde belediye başkanı olarak görev yapmanın gururunu taşıyoruz. Bu gururla, Atatürk'ün hatırasına ve şehrimizin tarihi mirasına sahip çıkarak Suşehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

Törenin ardından Kayaoğlu, başkanlık makamında tebrikleri kabul etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atatürk'ün Suşehri'ne Gelişinin 107. Yılı: Kaymakam ve Belediye Başkanı Anıta Çelenk Sundu - Son Dakika

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