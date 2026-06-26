Atatürk'ün Tokat'a Gelişi Kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Tokat'a Gelişi Kutlandı

26.06.2026 13:28
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Tokat'ta Atatürk'ün gelişinin 107. yılı etkinlikleri, hava ve askerî gösterilerle kutlandı.

ATATÜRK'ün Tokat'a gelişinin 107'nci yıl dönümü nedeniyle Tokat Havalimanı'nda düzenlenen programda; komando taburu, jandarma köpekleri ve Türk Hava Kuvvetleri 203'nci Personel Kurtarma Filo Komutanlığı gösteri yaptı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 107'nci yıl dönümü nedeniyle Tokat Havalimanı'nda program düzenlendi. Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi tarafından organize edilen programa Vali Abdullah Köklü, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, 48'nci Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Sebahattin Altınordu ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Tokat İl Jandarma Komutanlığı Komando Taburu ile Jandarma Asayiş ve Erzak Tespit köpekleri birer gösteri yaptı. Hava gösterileri kapsamında ise Türk Hava Kuvvetleri 5'nci Ana Jet Üs Komutanlığı 203'ncü Personel Kurtarma Filo Komutanlığı (Melek Filo) tarafından paraşüt gösterisi gerçekleştirildi. Program, askeri helikopterin selamlama uçuşu ile sona erdi.

Kaynak: DHA

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