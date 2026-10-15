Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 102. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 102. yıl dönümü kutlandı

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Atatürk\'ün Yozgat\'a gelişinin 102. yıl dönümü kutlandı
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Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, Vali Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve Hava İstihkam Albay Nedret Öztürk tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Mehmet Ali Özkan, burada yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin yıl dönümünü kutlayarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andığını söyledi.

Belediye Başkanı Kazım Arslan ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Yozgat'ı iki kez ziyaret ettiğini hatırlatarak, Yozgat'ın her iki ziyarette de Atatürk'ü kendisine layık bir şekilde çok büyük bir coşku ve heyecanla karşıladığını, Atatürk'e gereken hürmeti gösterdiğini belirtti.

Atatürk'ün Anadolu'ya gerçekleştirdiği ziyaretlerin Cumhuriyet'in kazanımlarını ve imkanlarını halka ulaştırma amacı taşıdığını ifade eden Arslan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Konuşmaların ardından sporcular tarafından getirilen Türk bayrağı Vali Mehmet Ali Özkan'a verildi.

Programda Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Abuzer Akın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yozgat'a hitabını, aynı okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Nafiz Karabulut da Yozgat halkının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e cevabını okudu.

Etkinlik, öğrencilerin halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: AA
Mustafa Kemal AtatürkYozgatGüncelSon Dakika

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