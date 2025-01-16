Atatürk Üniversitesi\'nden ROKETSAN\'a İşbirliği Teklifi

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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, roket ve füze üretimi konusunda uluslararası alanda yer alan ROKETSAN'ı ziyaret ederek işbirliği teklifinde bulundu.

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hacımüftüoğlu, Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu.

"Milli Teknoloji Hamlesi"ne katkı sağlamak amacıyla yapılan görüşmelerde, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirecek fikirler ele alındı.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci'yi makamında ziyaret eden Hacımüftüoğlu, burada savunma sanayi alanındaki gelişmeler ve üniversite ile ROKETSAN arasında yapılabilecek ortak çalışmalar üzerinde durdu.

Hacımüftüoğlu, görüşmede, Atatürk Üniversitesi'nin güçlü akademik altyapısı ve teknolojiye verdiği önemi anlattı.

"Milli Teknoloji Hamlesi" doğrultusunda üniversitenin her türlü işbirliğine hazır olduğunu belirten Hacımüftüoğlu, "Savunma sanayisi ülkemizin bağımsızlığı açısından kritik bir öneme sahip. Atatürk Üniversitesi olarak, ülkemizin stratejik hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak projelerde yer almaktan büyük mutluluk duyarız. Akademik bilgi birikimimizi ve teknik altyapımızı sanayi ile buluşturarak, teknoloji odaklı kalkınmayı desteklemeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

İkinci ise Atatürk Üniversitesi'nin bilimsel ve teknolojik altyapısına duyduğu güveni dile getirerek, üniversite ile ortak projelerde çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını kaydetti.