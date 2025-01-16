Atatürk Üniversitesi'nden ROKETSAN'a İşbirliği Teklifi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Atatürk Üniversitesi'nden ROKETSAN'a İşbirliği Teklifi

Atatürk Üniversitesi\'nden ROKETSAN\'a İşbirliği Teklifi

Rektör Hacımüftüoğlu, ROKETSAN ile savunma sanayi işbirliği için görüşmeler gerçekleştirdi.

16.01.2025 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, roket ve füze üretimi konusunda uluslararası alanda yer alan ROKETSAN'ı ziyaret ederek işbirliği teklifinde bulundu.

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hacımüftüoğlu, Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu.

"Milli Teknoloji Hamlesi"ne katkı sağlamak amacıyla yapılan görüşmelerde, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirecek fikirler ele alındı.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci'yi makamında ziyaret eden Hacımüftüoğlu, burada savunma sanayi alanındaki gelişmeler ve üniversite ile ROKETSAN arasında yapılabilecek ortak çalışmalar üzerinde durdu.

Hacımüftüoğlu, görüşmede, Atatürk Üniversitesi'nin güçlü akademik altyapısı ve teknolojiye verdiği önemi anlattı.

"Milli Teknoloji Hamlesi" doğrultusunda üniversitenin her türlü işbirliğine hazır olduğunu belirten Hacımüftüoğlu, "Savunma sanayisi ülkemizin bağımsızlığı açısından kritik bir öneme sahip. Atatürk Üniversitesi olarak, ülkemizin stratejik hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak projelerde yer almaktan büyük mutluluk duyarız. Akademik bilgi birikimimizi ve teknik altyapımızı sanayi ile buluşturarak, teknoloji odaklı kalkınmayı desteklemeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

İkinci ise Atatürk Üniversitesi'nin bilimsel ve teknolojik altyapısına duyduğu güveni dile getirerek, üniversite ile ortak projelerde çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Atatürk Üniversitesi, Teknoloji, Roketsan, Eğitim, Güncel, Rektör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk Üniversitesi'nden ROKETSAN'a İşbirliği Teklifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:40 Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım’la arasındaki para alışverişini böyle anlattı Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım'la arasındaki para alışverişini böyle anlattı
16:01 ’’Aktif siyaseti bırakacağım’’ diyen Soylu planını açıkladı ''Aktif siyaseti bırakacağım'' diyen Soylu planını açıkladı
15:23 Süper Lig’de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak Süper Lig'de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak
14:47 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
22:09 Joe Biden’dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi
21:50 İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray’a Wilfried Zaha piyangosu vurdu İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray'a Wilfried Zaha piyangosu vurdu
21:47 21 yıl sonra kritik ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara’da konuk edecek 21 yıl sonra kritik ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuk edecek
21:42 RTÜK, Zahide Yetiş’in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı RTÜK, Zahide Yetiş'in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 16:57:49. #1.11#
SON DAKİKA: Atatürk Üniversitesi'nden ROKETSAN'a İşbirliği Teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.