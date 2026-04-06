Atatürk ve Havza Çalışma Grubu Toplandı

Samsun'un Havza ilçesinde "Atatürk ve Havza Çalışma Grubu" ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Havza'ya gelişi, Cumhuriyetin kuruluşu ve Milli Mücadele'nin başlatılması sürecinde burada yürüttüğü çalışmalar ile ilçenin tanıtımına yönelik faaliyetleri ele almak amacıyla oluşturulan "Atatürk ve Havza Çalışma Grubu", ilk toplantısını Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat başkanlığında, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda yaptı.

Kaymakam Ayvat, toplantının açılışında, çalışma grubunun amacının Atatürk'ün Havza'da kaldığı 18 gün boyunca yaptığı çalışmaları anlatmak ve Havza'nın tanıtımını yapmak olduğunu ifade ederek, "Bu kapsamda öncelikli olarak ilk, orta ve lise düzeyindeki çocuk ve gençlerimize yönelik, kitap, kısa film, belgesel ve benzeri materyallerin hazırlanması önceliğimiz. Atatürk'ün ilçemizde kaldığı süreçte yapmış olduğu çalışmaları ülke genelinde anlatacak materyallerin hazırlanması için akademisyenlerimiz, yerel tarihçilerimiz ve diğer paydaşlarımız ile çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Konuşmanın ardından katılımcılar arasında görev dağlımı yapılarak oluşturulacak materyallerin içerikleri konusunda katılımcıların görüş ve önerileri alındı.

Toplantıya, çalışma grubu üyeleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Önder Duman, OMÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seyfullah Gül, Havza Yenilikçi Projeler Geliştirme Derneği (PROGEL) Başkanı Seyit Ahmet Dikmen, OMÜ Havza Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Murat Tekbalkan, Yerel Tarihçiler Hasan Gürpınar ve Yaşar Kayacan, ilgili idari amirler ile öğretim üyeleri katıldı.