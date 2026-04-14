Add Heyeti, Bornova Belediye Başkanı Eşki'yi Ziyaret Etti

14.04.2026 09:20  Güncelleme: 10:35
Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'yi ziyaret ederek ortak projeler üzerinde değerlendirme yaptı ve Cumhuriyet değerlerinin korunması için işbirliğinin önemini vurguladı.

(İZMİR) - Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt ve beraberindeki heyet, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'yi ziyaret etti. İş birlikleri ve ortak projelerin değerlendirildiği toplantıda, Cumhuriyet değerlerinin korunması yolunda ortak kararlılık mesajı verildi.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette, ADD Bornova Şube Başkanı Mübeccel Timaç, ADD Genel Yönetim Kurulu Üyeleri Erkan Çiçek ve Umutcan Yaylacı ile ADD Genel Saymanı Basri Gürsoy da yer aldı.

Bozkurt: "Yerel yönetimlerle dayanışma önemli"

Ziyarette konuşan Bozkurt, Atatürk ilke ve devrimlerinin yaşatılmasında yerel yönetimlerle kurulan iş birliklerinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Bornova'da bu anlayışı görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Eşki: "Cumhuriyet değerlerini birlikte yaşatacağız"

Başkan Ömer Eşki ise ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "ADD gibi köklü bir kurumla birlikte çalışmak bizim için kıymetli. Cumhuriyet değerlerini Bornova'da hep birlikte yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Timaç: "Bornova'da güçlü bir dayanışma var"

ADD Bornova Şube Başkanı Mübeccel Timaç da Bornova'da sivil toplum ile yerel yönetim arasındaki uyuma dikkati çekerek, ortak çalışmaların artarak süreceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

