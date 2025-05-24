Atatürkçü Düşünce Derneği'nden 'Yaza Merhaba' Konseri

(İZMİR)- Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Türk Sanat Müziği Korosu, Bornova Belediyesi katkılarıyla Büyükpark Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda "Yaza Merhaba" konseri düzenledi.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bornova Şubesi Türk Sanat Müziği Korosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftasında "Yaza Merhaba" konseriyle Bornovalılara keyifli bir akşam yaşattı. Bornova Belediyesi'nin katkılarıyla Büyükpark Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşen konser, sanatseverleri Türk Sanat Müziği ezgileriyle buluşturdu.

Sanatın ışığında, Atatürk'ün izinde

Konser, Atatürk'ün sanat ve özellikle müzik alanındaki vizyonuna bir selam niteliği taşırken, katılımcılara hem nostaljik hem de duygusal anlar yaşattı. Bornova Belediyesi'nin iş birliğiyle düzenlenen gecede şef Engin Karadağ yönetimindeki koro, hem solo hem de koro performanslarıyla büyük beğeni topladı.

"Atatürk'ün bizlere mirası olan bu değerleri yaşatmak, sanatla mümkündür"

ADD Bornova Şube Başkanı Mübeccel Timaç, Atatürk'ün sanata verdiği öneme dikkat çekerek, "Cumhuriyet, gençlerin yargılanmadığı, üretime ve umuda ortak edildiği bir gelecek vizyonudur. Atatürk'ün bizlere mirası olan bu değerleri yaşatmak, sanatla mümkündür. Ulu Önder, 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' diyerek bizlere bir yol haritası bırakmıştır" dedi.

Timaç ayrıca, Türk Sanat Müziği'nin yalnızca geçmişin değil, geleceğin de kültürel mirası olduğuna vurgulayarak, "Bu melodilerde tarihimiz, edebiyatımız, kültürümüz ve bizi biz yapan duygularımız var. Görevimiz, bu müziği genç kuşaklara da sevdirmek ve yaşatmaktır" diye konuştu.