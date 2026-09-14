Atatürk'e benzeyen şahısların kavgası - Son Dakika
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Atatürk'e benzeyen şahısların kavgası

Atatürk\'e benzeyen şahısların kavgası
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Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğini fırsata çevirerek 30 bin TL karşılığında düğün ve organizasyonlara katılan bir adamın görüntüleri kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Vatandaşların Atatürk sevgisinin istismar edildiği gerekçesiyle eleştirdiği olaya, Atatürk’e benzeyen diğer isimler de tepki gösterdi.

Mustafa Kemal Atatürk'e olan fiziksel benzerliğiyle dikkat çeken bir adamın 30 bin TL karşılığında düğünlere katılması kamuoyunda ve sosyal medyada geniş çaplı bir tartışma başlattı. Atatürk'ü çağrıştıran dönemsel kıyafetler giyerek özel davetlerde yer alan şahsın görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

"ATATÜRK SEVGİSİNİ İSTİSMAR EDİYORLAR"

Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda vatandaş duruma sert tepki gösterdi. Atatürk’ün manevi hatırasının ve toplumdaki sevgisinin maddi çıkarlar uğruna kullanıldığını belirten kullanıcılar, "Atatürk sevgisini istismar ediyorlar" yorumunda bulunarak yaşanan ticari yaklaşıma tepkilerini dile getirdi.

ATATÜRK'E BENZEYEN DİĞER İSİMLERDEN DE TEPKİ GEL Dİ

Olayın yankıları sürerken, Atatürk'e benzerliğiyle bilinen diğer şahıslardan da konuya ilişkin açıklama geldi. Yaşanan durumdan rahatsızlığını ifade eden ve kendilerinin engellendiğini öne süren şahıs, “Biz de törenlere katılmak istiyoruz ama bize engel oluyor” diyerek tepkisini ortaya koydu.

Mustafa Kemal Atatürk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk'e benzeyen şahısların kavgası - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • haydar topçu haydar topçu:
    Bazı kişilerin tek derdi reklam ve ünlenmek 3 0 Yanıtla
  • Uygar Demirbas Uygar Demirbas:
    Bu millet akilllanmaz 2 0 Yanıtla
  • Ahmet Kürşat Işık Ahmet Kürşat Işık:
    paketlesinler bedava vergisiz para kazanma nedir 0 0 Yanıtla
  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Tuz kokmuş tuz 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Atatürk'e benzeyen şahısların kavgası - Son Dakika
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