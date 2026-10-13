Ateş Serbest-2026'da 93 silah ateşlendi, TOLGA lazeri dronu 760 metrede imha etti - Son Dakika
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Ateş Serbest-2026'da 93 silah ateşlendi, TOLGA lazeri dronu 760 metrede imha etti

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Ateş Serbest-2026\'da 93 silah ateşlendi, TOLGA lazeri dronu 760 metrede imha etti
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TSK, Ateş Serbest-2026'yı Ankara Polatlı'daki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirdi. Sergilenen 104 silah ve sistemden 93'ü atışta kullanıldı, 53 silah ve sistem ilk kez kullanıldı; MKE TOLGA lazeri 760 metredeki dronu imha etti.

TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği 'Ateş Serbest-2026' faaliyetinde, 93 silahla atış yapılırken 53 silah ve sistem ilk kez kullanıldı.

'Ateş Serbest Faaliyeti-2026'nin Seçkin Gözlemci Günü, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirildi. Faaliyet kapsamında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları ile Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı envanterinde yer alan 104 silah ve sistem sergilendi. TSK'nın envanterdeki silah ve sistemleri tanıtmak, hedefteki etkisini göstermek, ateş gücünü göstererek caydırıcılık sağlamak amacıyla gerçekleştirilen tatbikatta, farklı kuvvet ve sınıflara mensup personelin diğer kuvvetlere ait silahları tanıması da sağlandı. Ayrıca subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erler sergilenen silah ve sistemleri inceledi.

HEDEFLER TAM İSABET VURULDU

Öğleden sonra ise atış faaliyeti gerçekleştirildi. Sergilenen 104 silah ve sistemden 93'ü atış faaliyetinde kullanıldı. Tatbikatta senaryo gereği hedefler belirlenerek tam isabet vuruldu. Yapay zeka ile hedef planlaması, Sivrisine Gözükara, Kargu Gözükara, BOYGA Uçangöz, Paramotor faaliyeti, AKINCI ve TB-2 KEMANKEŞ atışı ve ALKA yönlendirilmiş enerji silah sistemi gibi toplam 53 silah ve sistem 'serbest atış' tatbikatında ilk kez kullanıldı.

YERLİ ÜRETİM SİLAHLAR KULLANILDI

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), faaliyette hem geliştirdiği silah sistemleri hem de farklı platform ve kalibreler için ürettiği mühimmatlarla yer aldı. MKE TOLGA yakın hava savunma sistemi, MK serisi uçak bombaları, 155 mm FIRTINA obüsü silah sistemi ve 105 mm BORAN obüsü de görev aldı. MPT-55 ve MPT-76 milli piyade tüfekleri ile KNT-76, BORA-12 ve KN-12 keskin nişancı tüfekleri de atışlarda kullanıldı. Faaliyet kapsamında MKE'nin geliştirdiği yeni nesil sistemler de sergi alanında katılımcılara tanıtıldı. ALPAY-2 mayınlı arazilerde insansız geçit açma sistemi, DAĞHAN hibrit paletli zırhlı araç, KÖSTEBEK mikrodalga yer altı patlayıcı tespit ve görüntüleme sistemi, DENİZHAN milli deniz topu, BALKIN Çaf-S karşı tedbir mühimmatı ve MPT-76 MH milli piyade tüfeği sergilendi. MKE tarafından geliştirilen TOLGA lazer silah sistemi, 760 metre mesafedeki dron hedefini başarıyla imha etti. Lazer silah sisteminin entegre edildiği TOLGA yakın hava savunma sistemi de ilk kez tatbikat kapsamında atışlı görev aldı.

Kaynak: DHA
TeknolojiPolatlıAnkaraGüncelMKETSKSon Dakika

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