Ateşkes Anlaşması 18 Şubat'a Uzatıldı - Son Dakika
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Ateşkes Anlaşması 18 Şubat'a Uzatıldı

ABD, Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının süresinin 18 Şubat 2025'e kadar uzatıldığını açıkladı.

27.01.2025 03:16
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ABD, Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının yaklaşık 3 hafta daha uzatıldığı bilgisini paylaşıldı.

Beyaz Saray tarafından paylaşılan yazılı açıklamada, "ABD tarafından izlenen Lübnan ve İsrail arasındaki uzlaşma 18 Şubat 2025'e kadar yürürlükte kalmaya devam edecek." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Lübnan, İsrail ve ABD hükümetleri arasında 7 Ekim 2023'ten sonra yakalanan Lübnanlı tutukluların iadesi için müzakerelere başlatılacağı bilgisine yer verildi.

Lübnan'la varılan ateşkes anlaşmasına rağmen işgal ettiği bölgelerden çekilmeyen İsrail ordusunun dün yaptığı saldırılarda 22 kişi hayatını kaybetmiş, 124 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusunun 26 Ocak'a kadar Lübnan'dan çekilmesi öngörülüyordu

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Lübnan ordusunun anlaşma uyarınca 60 gün içinde (26 Ocak'a kadar) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından geçen sürede İsrail ordusu, bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürdü.

İsrail ordusu, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmaya aktarıldığını savunarak, pazar günü tam çekilmeyi tamamlayamayacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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