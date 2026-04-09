Ateşkes ile Enerji Fiyatları Düşüyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

09.04.2026 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD-İran geçici ateşkes kararı, motorin fiyatında 300 dolarlık düşüş ve indirimleri beraberinde getirdi.

Haber: Oktay AYDİLEK

(ANKARA) - ABD- İran savaşında geçici ateşkes kararı, küresel piyasalarda Brent petrol ve motorinin metrik ton fiyatlarının sertçe düşmesine yol açtı. Motorinin metrik ton fiyatı, 300 dolar kadar geriledi. Buna bağlı olarak bu gece yarısı motorine 12 lira 88 kuruş, benzine 1 lira 5 kuruş indirim bekleniyor.

ABD-İran savaşı enerji fiyatlarının hızla artmasına neden oldu. Savaşla birlikte Brent petrol ve özellikle motorin fiyatları hızla tırmanmaya başladı.

Küresel piyasalarda savaş öncesinde motorinin metrik ton fiyatı, 750 dolar düzeyinde bulunuyordu. Savaş ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmeler sonrasında motorinin ton fiyatı bin 500 dolara kadar çıktı.

ABD-İran'ın geçici ateşkes kararı, uluslararası piyasalarda petrol, doğal gaz, motorin ve benzin fiyatlarını geriletti. Motorinin, ton fiyatı 300 dolar düştü.

Buna bağlı olarak motorine bu gece yarısı 12,88 lira indirim bekleniyor. Bu tutar, pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Benzinde, 4,19 lira indirim hesaplanıyor. Eşel mobil uygulaması gereğince söz konusu indirimin bir bölümü ÖTV'ye ayrılacak. Benzinde, pompa satış fiyatlarına yansıması beklenen indirim tutarı 1 lira 5 kuruş.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Finans, Enerji, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 16:30:18. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.