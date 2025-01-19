Ateşkes sonrası Gazze'nin kuzeyinden çekilen İsrail, geride büyük yıkım ve çürümüş cenazeler bıraktı

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MUHAMMED EBU DUN - İsrail ordusunun 15 ayı aşkın süredir yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş binlerce kişi, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle Gazze kent merkezindeki evlerine dönmeye başladı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilen binlerce kişi, geri döndükleri bölgelerde gördükleri "felaket" niteliğindeki yıkım karşısında büyük şok yaşadı.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, ateşkesin ardından İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya, Beyt Lahiya ve Es-Saftavi bölgelerine geri dönüş ve buralarda oluşan büyük yıkımı görüntüledi.

İsrail'in yoğun kara saldırısı başlattığı 5 Ekim 2024'ten bu yana Filistinliler, Gazze Şeridi'nin kuzeyine ilk kez girebiliyor.

Altyapının tamamen tahrip edildiği, ciddi şekilde araç ve yakıt sıkıntısının yaşandığı Gazze'de Filistinliler, kuzeydeki bölgelere yürüyerek veya at arabası ya da bisikletle ulaşmaya çalışıyor.

Sokak ve caddeler çürümüş cenazelerle dolu

Gazze kent merkezine dönen Filistinliler, İsrail'in geride bıraktığı bölgelerin yakıp yıkıldığını, sokak ve caddelerin çürümüş cenazelerle dolu olduğunu söyledi.

Bölgedeki yıkımın büyüklüğü karşısında şok yaşadıklarını dile getiren Filistinliler, sokak, mahalle ve caddelerin tamamen yok edildiğini ve sağlam tek bir evin kalmadığını anlattı.

"Molozların ve yıkılan binaların altında çok sayıda ölü bulunduğunu hissettiğimiz büyük bir koku vardı"

Cibaliya Mülteci Kampı'nın merkezine gelen Filistinli Rafet ez-Zeanin, İsrail ordusunun geride bıraktığı yıkıma ilişkin AA muhabirine şunları söyledi:

"Yıkımın büyüklüğü tam anlamıyla bir felaket, akıl almaz boyutta. Bu manzara hiçbir şekilde tarif edilemez. Bölgedeki yıkımın büyüklüğü karşısında halk şaşkına döndü. Sanki deprem olmuş, bölgeyi tamamen yok etmiş gibi. Herkes hayretler içinde yürüyor."

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Hanun beldesindeki evlerinin İsrail saldırısında yıkılmasının ardından ailesiyle birlikte sığınma merkezlerinden birinde kaldıklarını aktaran Zeanin, İsrail askerlerinin bölgedeki evlerin büyük bir kısmını tamamen yıktığını, diğer kısmını da yakarak ciddi zarar verdiğini anlattı.

Zeanin, "Şehitlerin cenazeleri sokaklarda ve yol kenarlarındaydı. Cenazeler çürümüş haldeydi. Molozların ve yıkılan binaların altında çok sayıda ölü bulunduğunu hissettiğimiz büyük bir koku vardı." dedi.

Zeanin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tüm altyapıyı kasıtlı olarak yok ettiğini ve bölgeyi yanmış ve yaşanmaz bir hale getirdiğini vurguladı.

"Evim yıkılmış, molozları dahi buldozerlerle alınıp başka yere götürülmüştü. Hiçbir iz yoktu"

Filistinli Fevzi Ebu Rukbe ise Cibaliya Mülteci Kampı'nın İsrail askerlerince işgali ve sığınma merkezlerine düzenlenen baskınlar nedeniyle buradan göç etmek zorunda kaldığını söyledi.

Ebu Rukbe, "Ateşkesin ilan edildiği saate kadar bekleyemedim, bu yüzden herkes gibi ben de evimi görmek, kardeşimin mezarının birkaç ay önce defnettiğimiz arazide olduğundan emin olmak için acele ettim." dedi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde her şeyin tamamen yok edildiğini vurgulayan Ebu Rukbe, "Evime ilk geldiğimde gördüklerim karşısında büyük sok yaşadım. Ne yazık ki evim yerinde değildi. Evim yıkılmış, molozları dahi buldozerlerle alınıp başka yere götürülmüştü. Hiçbir iz yoktu." diye konuştu.

Yaşadıklarını ifade etmekte güçlük çeken Ebu Rukbe, "12 yıllık anılarım enkaz altında kaldı ve hepsi bir serap haline geldi." şeklinde konuştu.

Ebu Rukbe, şöyle devam etti:

"Evimi eksiksiz ve iyi durumdayken terk etmiştim. Günlerdir evimi düşünüyordum ve onun yıkıldığını görmekten korkuyordum. Evim çok güzeldi, yılların emeğiyle yaptım, masraflarını karşılamak için kuruş kuruş para biriktirdim."

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması bugün TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 913 Filistinli öldü, 110 bin 750 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.