Ateşkese rağmen Gazze'ye saldıran İsrail ordusu bugün 7 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
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Ateşkese rağmen Gazze'ye saldıran İsrail ordusu bugün 7 Filistinliyi öldürdü

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Ateşkese rağmen Gazze\'ye saldıran İsrail ordusu bugün 7 Filistinliyi öldürdü
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İsrail ordusu, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze'ye sabah saatlerinden bu yana saldırdı; 7 Filistinli öldü, en az 10 kişi yaralandı. Gazze İslam Üniversitesi kampüsüne düzenlenen iki saldırıda 3 kişi öldü, 5 öğrenci yaralandı.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti, en az 10 kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılara devam ediyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah'ın Mezraa bölgesinde bir Filistinliyi insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı. Saldırıda 33 yaşındaki Filistinli hayatını kaybetti.

Aynı bölgede İsrail ordusuna bağlı bir keskin nişancının dün akşam saatlerinde açtığı ateş sonucu yaralanan 8 yaşındaki Filistinli Fatıma Hişam Beyyuk, bugün hayatını kaybetti.

Fatıma, İsrail'in 2023'teki saldırısında ailesiyle enkaz altında kalmıştı. Anne-baba ve kardeşlerinin naaşlarına ulaşılan enkazdan Fatıma 2 gün sonra sağ kurtarılmıştı.

Üniversite kampüsüne art arda iki saldırı: 3 ölü

İsrail ordusu ayrıca Gazze'deki İslam Üniversitesi'nin kampüsüne art arda iki saldırı düzenledi.

Üniversite tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail, kampüste öğrencilerin toplandığı alanı bombaladı. Saldırıda 5 öğrenci yaralandı, bazılarının durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Yerel ve hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, İslam Üniversitesi'ni ikinci kez hedef aldı. İkinci saldırıda ilk belirlemelere göre 3 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Söz konusu saldırı, daha önceki bombalamalarda evlerinin yıkılması nedeniyle üniversite yerleşkesine sığınan öğrenciler ve yerinden edilmiş Filistinliler arasında da paniğe neden oldu.

Üniversite, Gazze yerleşkesindeki idari ve akademik faaliyetlere bugün ara verildiğini duyurdu.

Gazze'nin kuzey ve güneyindeki saldırılarda 2 kişi öldürüldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında Mevasi bölgesini bombaladı. Yabani mahallesini hedef alan saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

İsrail'in ayrıca Han Yunus kentinde açtığı ateş sonucu da Filistinli bir kadın yaralandı.

İsrail ordusu, Han Yunus'un doğu kesimlerini top atışıyla hedef aldı; hücum botlardan da kentin kıyı şeridine ateş açtı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ise Cibaliya Mülteci Kampının batısında yer alan Faluce bölgesi İsrail ordusu tarafından hedef alındı.

İsrail askerlerinin ateş açtığı saldırıda 1 Filistinli ayağından yaralandı.

Kuzeydeki Reşid caddesinde bir araya gelen Filistinli sivillerin hedef alındığı saldırıda ise çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde konuşlandığı bölgelerde ev ve binaları havaya uçurdu. İki ayrı patlamaya yol açan saldırılar çevrede yüksek patlama sesine neden oldu.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün bölgede saldırılar düzenliyor.

Resmi verilere göre, Gazze Şeridi'nde ateşkesten bu yana saldırılarda 1551 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 573 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 74 bin 544'e, yaralı sayısı 175 bin 692'ye yükseldi.

Gazze Şeridi'nin güneyinde ise İsrail askerleri Han Yunus'un batısında gerçekleştirdiği bombardımanda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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