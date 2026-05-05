Ateşkese Rağmen İsrail Saldırılarına Devam Ediyor

05.05.2026 21:01
İsrail ordusu, Lübnan'a saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, Hizbullah karşılık verdi.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, öğle saatlerinden bu yana ülkenin güneyindeki Cümeycime, Breyki, Kusaybe, Sureyfe, Safad Battih, Haris, Düveyr, Kefr Dunin, Cebşit, Arabsalim, Şarkiye, Furun ve Deyr Zehrani beldelerini hedef aldı.

Safad Battih beldesine düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Haris beldesinde insansız hava aracıyla (İHA) bir motosikletin hedef alındığı saldırıda da 1 kişi yaşamını yitirdi.

Coya beldesinde bir motosiklete düzenlenen İHA saldırısında ise 2 kişi yaralandı.

Hizbullah açıklaması

Öte yandan Hizbullah, İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık verdiğini bildirdi.

Hizbullah'ın Telegram kanlından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık, işgal altındaki Bayyada beldesinde İsrail ordusuna ait araç ve askerlerin bulunduğu bir noktanın kamikaze İHA'yla hedef alındığı ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 600'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
