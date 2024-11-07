ATGB'nin Yeni Yönetimi Belirlendi

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(FRANKFURT) - Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB), 9'uncu Olağan Genel Kurulunda yeni yönetim kadrosunu belirledi. Başkan seçilen Recai Aksu, "ATGB'nin bağımsız ve güçlü bir mesleki örgütlenmesi olduğunu" vurguladı.

ATGB'nin Frankfurt Halkevi'ndeki Genel Kurulda Divan Başkanlığını Yıldız Akalın ve yardımcılıklarını Hasan Aslan ve Selma Demirbaş yaptı. Genel Kurulda, yapılan seçimler sonucu yeni yönetim belirlendi.

ATGB'nin yeni yönetiminde şu isimler yer alıyor: Recai Aksu (Başkan), Erdoğan Karayel (İkinci Başkan),Işın Ertürk (Genel Sekreter), Mehmet Sefa Doğanay (YKÜ/ Medya Sorumlusu), İlhan Baba(YKÜ/Sayman), Seda Şanlıer (YKÜ/ İsveç Temsilcisi), Fikret Aydemir (YKÜ/ Belçika Temsilcisi),Temel Işık (YKÜ),Birgül Göker Perdise (YKÜ/ İtalya Temsilcisi) ve Arda Eşberk (YKÜ)

Genel Kurul'da yeniden Başkan seçilen Recai Aksu, tüzük kurultayıyla gerekli değişikliklerin yapılacağını ve her genel kurulda tartışma konusu olan tüzük değişikliklerine son verileceğini ifade etti. Aksu, "Hiçbir siyasi partiye ya da örgüte bağlı olmadan, Avrupa'da gazetecilerin en güçlü meslek örgütü olarak varız. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde daha hızlı hareket ederek yeni projelere imza atacağız. Tam demokratik ve laik Türkiye özlemimizi sürdüreceğiz" dedi.