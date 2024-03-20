ATİB, Viyana\'da iftar programı düzenledi

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Avusturya'nın en büyük Türk oluşumu Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB), başkent Viyana'da iftar programı düzenledi.

İftara, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ) Başkanı Ümit Vural'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Büyükelçi Ceyhun, ramazanın birleştirici ruhuna işaret ederek, Avusturya'da 300 binden fazla Türk kökenli vatandaşın yaşadığını, programın bir kez daha birlik ve beraberlik ruhunu yansıttığını söyledi.

Ceyhun, her akşam farklı bir iftar programında toplumun çeşitli kesimleriyle bir araya geldiğini, üst düzey resmi kurumların düzenledikleri iftar programlarının İslam dininin Avusturya'da her geçen gün daha fazla yer edindiğine işaret ettiğini vurguladı.

Burada yaşayan Türk toplumunun derneğinden camisine yaptıkları çalışmalarla İslam toplumunun Avusturya'da daha fazla kabul görmesinde oynadığı önemli role değinen Ceyhun, olumlu çalışmalarından dolayı sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkür etti.

Program duaların yapılmasıyla sona erdi.