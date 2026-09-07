ATİK Antalya Open'da İpek Öz, karar setini 6-4 alarak ana tabloya yükseldi

ANTALYA'da düzenlenen WTA 125 serisinin prestijli turnuvası ATİK Antalya Open'ın açılış gününde korta çıkan milli tenisçi İpek Öz, büyük çekişmeye sahne olan maçta karar setini 6-4 alarak korttan 2-1 galip ayrıldı ve ana tabloda yoluna devam etme hakkı kazandı.

Turnuva öncesinde düzenlenen basın toplantısında organizasyonun Türk tenisi ve gelecek nesiller için taşıdığı anlama dikkat çekildi. Toplantıda söz alan milli tenisçi Çağla Büyükakçay, kulübün tenis altyapısındaki önemine vurgu yaparak, "En son ATİK'e 14 yaşında bir turnuva için gelmiştim. Burada olanları, bu üst düzey atmosferi gören çocuklarımız çok daha büyük hayaller kuruyor ve o hayallerin peşinden koşmak için büyük bir ilham alıyor" ifadelerini kullandı.

"HER ÇOCUĞA EN AZ BİR SPOR BRANŞI"

Çağla Büyükakçay'ın gençlere yönelik bu vizyonunu destekleyen Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise bakanlığın spor politikalarına değindi. Yeni nesillerin spora teşvik edilmesinin öneminin altını çizen Gürhan, "En büyük arzumuz ve hedefimiz, her çocuğumuzun en az bir spor branşında ilerlemesini ve kendini geliştirmesini sağlamak. Çocuklarımızın bu turnuvaları yakından takip etmesi, onlara bu yolda büyük bir motivasyon kaynağı oluyor" şeklinde konuştu.

Basın toplantısına katılan yerel yetkililer, turizmin başkenti Antalya'nın aynı zamanda sporun da başkenti olmaya devam ettiğini belirterek, bu çapta uluslararası organizasyonların şehir turizmini 12 aya yayma hedefine doğrudan katkı sağladığının altını çizdi.

Haber- Kamera: Armağan ALTUN/ANTALYA,