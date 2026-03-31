Atık Malzemeden Sumud Gemi Projesi

31.03.2026 12:07
Melek Kahraman, atık gazete ve tellerle Filistin’e yardım gemisi Sumud’u mini versiyonunu yaptı.

SAMSUN'da bir kültür merkezinde giyim öğretmenliği yapan Melek Kahraman, atık gazete kağıtları ve elektrik telleri kullanarak Filistin'e giden yardım gemisi Sumud'u yeniden canlandırdı. Kahraman, "Bu gemiyi yapmadan önce kapsamlı bir Ar-Ge süreci yürüttüm" dedi.

Yıldıray Çınar Kültür Merkezi'nde giyim öğretmenliği yapan Melek Kahraman, atık gazete kağıtları ve elektrik tellerinden Filistin'e giden yardım gemisi Sumud'dan esinlenerek minyatür bir gemi tasarladı. Melek Kahraman, 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' kapsamında hazırladığı çalışmayı Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da açılan stantta sergiledi. Atık malzemeleri değerlendirip geleceğe daha iyi bir nesil taşımak için bunun gibi olayları çocuklara aşılanması gerektiğini söyleyen Kahraman, "Atıkların doğada çözünmesi çok uzun yıllar alıyor. Plastik ve metal atıkların yok olması 300-400 yılı bulabiliyor. Bu nedenle doğaya zarar vermek yerine bu tür malzemeleri yeniden değerlendirmenin çok daha doğru olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bu bilinci çocuklarımıza da aşılamamız gerektiğine inanıyorum, atık olarak görülen şeylerin aslında yeniden hayat bulabileceğini onlara göstermemiz gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

'PEK ÇOK MALZEMENİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLEBİLECEĞİNİ GÖRDÜM'

Bu çalışma gibi daha birçok projeyi de gerçekleştirmek istediğini belirten Kahraman, "Tamamı atık gazete kağıtları ve elektrik telleri kullanılarak oluşturulmuş bir gemi. Üzerinde tamamen bu malzemelerle çalıştım. Yoğun şekilde gazete kağıdı kullandım. Geminin tamamını yaklaşık 4-5 gün içerisinde tamamladım. Bu gemiyi yapmadan önce kapsamlı bir Ar-Ge süreci yürüttüm, birçok deneme yaptım ve detaylı araştırmalar gerçekleştirdim. Aslında atık olarak görülen pek çok malzemenin yeniden değerlendirilebileceğini gördüm. Filistin'e giden insani yardım filosundaki Sumud gemisini canlandırmayı amaçladım ve bu doğrultuda çalıştım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

