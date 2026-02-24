Manisa'nın Turgutlu ilçesinde lise öğrencileri, atıl malzemelerden yeni eşyalar üretiyor.

Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, diğer okul ve kurumlardaki yenileme çalışmaları sonrasında atıl duruma düşen malzemeleri okulun atölyelerinde değerlendiriyor.

Kullanılmayan metal ve ahşap parçalar, öğrencilerin ellerinde avize, sehpa gibi dekoratif eşyalara dönüşüyor. Bu çalışmalar sayesinde hem çevreye katkı sağlanıyor hem de öğrenciler mesleki becerilerini uygulamalı olarak geliştirme fırsatı buluyor.

Okulun müdürü Murat Mehmet Güler, meslek liselerinin üretim odaklı eğitim verdiğini ifade ederek, öğrencilere sadece teknik beceri değil çevre bilinci de kazandırdıklarını söyledi.