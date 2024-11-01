Atina\'da Bombalı Patlama: 1 Ölü

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Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Ambelokipi semtindeki bir apartman dairesinde el yapımı bombanın patlaması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan Emniyet Teşkilatı (ELLAS) yaptığı açıklamada, patlamanın, hayatını kaybeden kişinin bulunduğu dairenin salonunda hazırladığı bombadan kaynaklandığını duyurdu.

Açıklamada, patlamanın gerçekleştiği dairede iki tabanca, mermi dolu bir şarjör, cep telefonları ve çeşitli dijital delillerin ele geçirildiği kaydedildi.

Soruşturmayı sürdüren terörle mücadele ekiplerinin, patlamanın terörle bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde durduğu ifade edilen açıklamada, olay yerinde yaralı bir kadının da yakalandığı bilgisi paylaşıldı.