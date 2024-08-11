Atina'da çıkan yangın nedeniyle 9 köy tahliye edildi - Son Dakika
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Atina'da çıkan yangın nedeniyle 9 köy tahliye edildi

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın doğusunda bulunan Varnava bölgesinde çıkan yangın nedeniyle 9 köy tahliye edildi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına 26 hava aracı ve 120 itfaiyeci müdahale etti.

11.08.2024 21:19
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Yunanistan'ın başkenti Atina'nın doğusunda bulunan Varnava bölgesinde bugün öğleden sonra başlayan yangın nedeniyle 9 köyün tahliye edildiği bildirildi.

Yunan basınındaki haberlerde, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının kontrol altına alınmasının zorlaştığı, yangına 26 hava aracı ve 120 itfaiyeci ile müdahale edildiği belirtildi.

Haberlerde, alevlerin yerleşim birimlerine ulaşması nedeniyle 9 köyün tahliye edildiği, polis ve gönüllülerin ise yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşları kurtardıkları aktarıldı.

Dumanların başkent Atina'ya kadar ulaştığı belirtilen haberlerde, yetkililer tarafından vatandaşlara gerekmediği sürece dışarı çıkmamaları talimatında bulunulduğu kaydedildi.

Yunanistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da yangın sebebiyle artan sağlık ihtiyaçlarına karşı Nea Makri ve Kapandritios'taki sağlık merkezleri ile Atina'daki bazı hastanelerin yüksek alarm durumunda bulunduğu duyuruldu.

Kaynak: AA

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