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Atina'da Filistin'e Destek Mesajı: Akropolis Tapınağı ve Meçhul Asker Anıtı Önünde Filistin Bayrağı Açıldı - Son Dakika
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Atina'da Filistin'e Destek Mesajı: Akropolis Tapınağı ve Meçhul Asker Anıtı Önünde Filistin Bayrağı Açıldı

Atina\'da Filistin\'e Destek Mesajı: Akropolis Tapınağı ve Meçhul Asker Anıtı Önünde Filistin Bayrağı Açıldı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir grup, tarihi Akropolis Tapınağı ve Meçhul Asker Anıtı önünde Filistin bayrağı açarak Filistin'e destek mesajı gönderdi. Anarşist grup Ruvikonas'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin yanı sıra İsrail'de kahraman Yahudilere de destek verildiği belirtildi. Paylaşımda, Filistin'e yaşam ve özgürlük sloganı da yer aldı.

04.02.2024 19:31
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir grup, tarihi Akropolis Tapınağı ve Meçhul Asker Anıtı önünde Filistin bayrağı açarak Filistin'e destek mesajı gönderdi.

"Ruvikonas" isimli anarşist grubun sosyal medyada yaptıkları paylaşımda, "Sadece Filistinlilerin değil, dışarıda, özellikle İsrail'de, kendi farkındalıkları ile onların adına işlenen bir suça karşı dimdik bir duruş sergileyerek, 'vatan hainleri' kara listesine giren kahraman Yahudilerin de yanındayız." ifadesi kullanıldı.

Tarihi Akropolis Tapınağı ve Meçhul Asker Anıtı önünde açılmış Filistin bayrağının göründüğü fotoğrafların da yer aldığı paylaşımda, "Filistin'e yaşam ve özgürlük" sloganı da yer aldı.

Kaynak: AA

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Yunanistan, Filistin, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Atina'da Filistin'e Destek Mesajı: Akropolis Tapınağı ve Meçhul Asker Anıtı Önünde Filistin Bayrağı Açıldı - Son Dakika
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