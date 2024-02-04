Atina\'da Filistin\'e Destek Mesajı: Akropolis Tapınağı ve Meçhul Asker Anıtı Önünde Filistin Bayrağı Açıldı

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir grup, tarihi Akropolis Tapınağı ve Meçhul Asker Anıtı önünde Filistin bayrağı açarak Filistin'e destek mesajı gönderdi.

"Ruvikonas" isimli anarşist grubun sosyal medyada yaptıkları paylaşımda, "Sadece Filistinlilerin değil, dışarıda, özellikle İsrail'de, kendi farkındalıkları ile onların adına işlenen bir suça karşı dimdik bir duruş sergileyerek, 'vatan hainleri' kara listesine giren kahraman Yahudilerin de yanındayız." ifadesi kullanıldı.

Tarihi Akropolis Tapınağı ve Meçhul Asker Anıtı önünde açılmış Filistin bayrağının göründüğü fotoğrafların da yer aldığı paylaşımda, "Filistin'e yaşam ve özgürlük" sloganı da yer aldı.