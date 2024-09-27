Atina'da Göçmen Darp Edilerek Öldü

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir göçmenin polis karakolunda darp sonucu hayatını kaybettiği iddiasının ardından ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak'ın (SYRIZA) acil soruşturma talep etmek amacıyla konuyu meclis gündemine getirdiği bildirildi.

SYRIZA'dan yapılan açıklamada, göçmenlerin güvenliği ve haklarının korunması konusundaki endişelerin artmasıyla birlikte, devlet kurumlarına ilişkin kötü muamele vakalarının raporlanma süreçlerinin iyileştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Partinin iç güvenlik politikalarından sorumlu milletvekili Kostas Barkas ile göç ve sığınma politikalarından sorumlu milletvekili Giorgos Psihogios'un öncülüğünde, 16 milletvekilinin Pakistanlı göçmen Muhammet Kamran Asik'in ölüm koşullarının acilen araştırılması için parlamentoya bir öneri sunduğu belirtildi.

Göçmenin vücudunda çok sayıda darbe olduğu kaydedilen açıklamada, Asik'in işkence kurbanı olduğu iddialarında bulunan ailesinin, ölüm nedeninin belirlenmesi için savcılığa başvurduğu da hatırlatıldı.

İlk polis açıklamalarının göçmeni kimliksiz ve evsiz olarak tanımlamasının mevcut bilgilerle çeliştiğine dikkati çekilen açıklamada, "Güvenliğin ve insan onurunun korunması, devletin görevidir ve böyle trajedilerin gelecekte tekrarlanmaması için gerekli önlemler alınmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan açıklamada da "derhal, kapsamlı, şeffaf ve etkili bir soruşturma" yapılması talep edildi.

Yunan basınında, polisin iddialarına dayandırılan haberlerde, 38 yaşındaki Asik'in, karakola geldiğinde vücudunda darp izleri olduğu ve aniden hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Yunanistan'da faaliyet gösteren Irkçılık ve Faşist Tehdide Karşı Birlik Hareketi (KEERFA) adlı sivil toplum kuruluşu da sosyal medyada dün yaptığı açıklamada, "Göçmen kurye Muhammet Kamran Asik, Agios Panteleimonas polis karakolunda işkence sonucu öldü." ifadesi kullanılmıştı.