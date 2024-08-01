Atina'da İsmail Heniyye için İsrail karşıtı gösteri düzenlendi - Son Dakika
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Atina'da İsmail Heniyye için İsrail karşıtı gösteri düzenlendi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gösteri düzenlendi. Sintagma Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce gösterici, İsrail karşıtı sloganlar attı. Konuşmalarda, Heniyye'nin suikasta uğramasının Orta Doğu'da çatışmanın yayılması tehlikesi taşıdığı vurgulandı. Gösteri olaysız şekilde sona erdi.

01.08.2024 22:51
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gösteri düzenlendi.

Yunanistan'da yaşayan Filistinliler ve Değişim İçin Sol Antikapitalist Cephe'nin (ANTARSIA) çağrısıyla Sintagma Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce gösterici İsrail karşıtı sloganlar attı.

Burada yapılan konuşmalarda, Hamas liderinin öldürülmesinin Orta Doğu'da çatışmanın yayılması tehlikesi taşıdığı belirtilerek, İsrail'in bu hedefe kasıtlı olarak hizmet ettiği vurgulandı.

"Katil İsrail" yazılı dövizlerin taşındığı gösteri olaysız şekilde sona erdi.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

İran ve Hamas suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atina'da İsmail Heniyye için İsrail karşıtı gösteri düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Atina'da İsmail Heniyye için İsrail karşıtı gösteri düzenlendi - Son Dakika
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