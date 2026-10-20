Atina'da öğrenciler yüksek kira ve pahalılığa Sintagma'da çadırla dikkat çekti

Yunanistan'da öğrenciler, yüksek kiralara ve yaşam maliyetinin yol açtığı sorunlara dikkati çekmek amacıyla Parlamento binası önündeki Sintagma Meydanı'na sembolik olarak çadır kurarak eylem yaptı.

Başkent Atina'daki meydanda bir araya gelen öğrenciler, yüksek kira fiyatları nedeniyle ev bulmakta zorlandıklarını belirtti.

Öğrenciler, hayat pahalılığının eğitim hayatlarını zorlaştırdığını ifade eden pankartlar açarak Fransa'daki öğrenci eylemlerine de destek mesajı gönderdi.