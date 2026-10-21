Atina'da öğretmen ve öğrenciler eğitim bütçesi talebiyle Parlamento'ya yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Atina'da öğretmen ve öğrenciler eğitim bütçesi talebiyle Parlamento'ya yürüdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'da öğretmenler ve öğrenciler eğitime daha fazla bütçe talebiyle Atina'da Parlamento binasına yürüdü. ADEDY'nin 3 saatlik iş bırakma kararı aldığı eyleme öğrenciler de katıldı; katılımcılar altyapı ve öğretmen eksiğine dikkati çekti.

Yunanistan'da öğretmenler ve öğrenciler, eğitime ayrılan bütçenin artırılması talebiyle eylem düzenledi.

Eğitimcilerin bağlı olduğu çeşitli sendikaların çağrısıyla başkent Atina'da toplanan öğretmenler, Parlamento binasına yürüdü.

Yunanistan Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY) da eyleme destek vermek üzere bugün 3 saatlik iş bırakma kararı aldı.

Öğretmenlere destek vermek üzere eyleme öğrenciler de katıldı.

Fransa'daki eylemlere de destek mesajı veren katılımcılar, "Yunanistan'dan Fransa'ya öğrenciler modern okullar için mücadele ediyor", "Yunanistan'dan Fransa'ya kadar ücretsiz kamu eğitimi istiyoruz", "Özel üniversitelere hayır", "Bize yakışan geleceği hak ediyoruz", "İstihdam ve maaş zammı istiyoruz, savaş değil" şeklinde sloganlar attı.

Binlerce eylemci, ellerindeki pankartlarla eğitimde yaşanan altyapı sorunlarına, öğretmen eksiğine, öğretmen maaşlarının düşüklüğüne ve eğitime ayrılan bütçenin darlığına dikkati çekti, bu sorunların giderilmesini istedi.

Silahlanma yerine eğitime bütçe ayrılmasını isteyen eylemciler, "Filistin'e özgürlük" sloganları da attı.

"Yunanistan'da eğitim gitgide kötüleşiyor"

AA muhabirine konuşan müzik öğretmeni Eleni Moshovuvi, kendisi gibi birçok öğretmenin de atanamadığını belirterek, "Okullar çok kötü durumda, binalarımız yok. Barınma büyük sorun. Şu an Avrupa'da ne yaşanıyorsa, aynısı Yunanistan'da da yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Başka bir eylemci Natasa Kentru da "Tüm Avrupa'da olduğu gibi Yunanistan'da da tüm sosyal hizmetler mahvoldu. Eğitim, sağlık, tüm sosyal devlet hizmetleri kötüleşti. AB, iyi gitmeyen ekonomisini silahlanmayla geliştirmek istiyor." dedi.

Okullarda ve hastanelerde bakımsızlıktan tavanlardan sıvalar döküldüğünü anlatan Kentru, "Öğretmenler atanmıyor, üniversitelerde teknik altyapı yok." diye konuştu.

Kentru, hastanelerde de çok sayıda doktor ve sağlık personeli eksiği bulunduğuna dikkati çekerek, "Çalışanlar, çok uzun saatler boyunca çalışıyor. Hastalar randevu almak için 2-3 ay bekliyor. Hastaların hayatları tehlikeye giriyor." ifadelerini kullandı.

İsmini vermek istemeyen bir eğitimci ise "Yunanistan'da eğitim gitgide kötüleşiyor. Bugün öğrenciler ve öğretmenler, daha iyi bir eğitim sistemi için eylem yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Benzer eylemler, başta Selanik olmak üzere birçok başka kentte de düzenlendi.

Kaynak: AA
ParlamentoYunanistanEğitimGüncelAtinaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz’ın hayalleri suya düştü Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü
MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Azerbaycan 31 Türk’e kapıyı kapattı Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var Azerbaycan 31 Türk'e kapıyı kapattı! Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
Real Madrid ile 2031’e kadar sözleşme görüşen Arda Güler’in maaşı ikiye katlanabilir Real Madrid ile 2031'e kadar sözleşme görüşen Arda Güler'in maaşı ikiye katlanabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Betül Sayan Kaya’nın uykularını kaçıracak sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Sayan Kaya'nın uykularını kaçıracak sözler
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü
18:04
Ronaldo, bir malikane daha yaptırıyor Tam 23 oda, 7 banyosu var
Ronaldo, bir malikane daha yaptırıyor! Tam 23 oda, 7 banyosu var
18:01
Fon skandalına ismi karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan yeni açıklama
Fon skandalına ismi karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan yeni açıklama
17:25
Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, CHP’de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, CHP'de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
17:03
Azerbaycan’a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev’e ilk tepki geldi
Azerbaycan'a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev'e ilk tepki geldi
17:01
Berat Albayrak’tan fon iddialarına yanıt Faik Öztrak ile Ümit Özlale hakkında suç duyurusu
Berat Albayrak'tan fon iddialarına yanıt! Faik Öztrak ile Ümit Özlale hakkında suç duyurusu
16:06
Galatasaray’dan Lille maçına gelecek taraftarlarına uyarı
Galatasaray'dan Lille maçına gelecek taraftarlarına uyarı
15:43
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2027 asgari ücreti için en az yüzde 30 zam öngördü
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2027 asgari ücreti için en az yüzde 30 zam öngördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 18:21:23. #7.13#
SON DAKİKA: Atina'da öğretmen ve öğrenciler eğitim bütçesi talebiyle Parlamento'ya yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei