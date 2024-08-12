Atina'da Orman Yangını: Pek Çok Yerleşim Yeri Tahliye Ediliyor

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(ANKARA) - Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeydoğusunda başlayan orman yangını nedeniyle pek çok yerleşim yeri tahliye ediliyor. Başbakan Kiryakos Miçotakis, tatilini yarıda keserek Atina'ya döndü.

Atina'nın kuzeydoğusunda dün başlayan orman yangınları nedeniyle bölgede yaşayan binlerce kişiye tahliye emri verildi. Yangının başkent Atina'nın kuzeydoğusundaki Varnava köyü yakınlarında çıktığı belirtildi.

Yunanistan yetkililerinin aktardığına göre, rüzgarın etkisiyle yangın Atina'ya doğru yaklaştı. En az 11 köy ve kasaba tahliye edildi.

Atina'nın kuzeydoğusunda bulunan Varnava bölgesinde başlayan yangın, evlerin bulunduğu orman bölgesine yayıldı. Tahliye edilen bölgeler arasında Yunanistan'ın tarihi kasabası Marathon'da bulunuyor.

Başbakan Miçotakis, tatilini yarıda keserek başkente döndü.